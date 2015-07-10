Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 64 раза за сутки

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 64 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Как сообщили в министерстве, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района и в селе Довех Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и в селе Кямярли Газахского района, с позиций, расположенных в селах Айгепар и Мосесгех Бердского района - позиции, расположенные в селах Алибейли и Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх Тертерского района, Шураабад, Юсифджанлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.