​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 63 раза за сутки

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения по различным направлениям фронта 63 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Вазашен Иджеванского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селе Агдам Товузского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Ярымджа, Гёйарх, Чилябурт, Гызылоба Тертерского района, Шураабад, Шыхлар, Гарагашлы, Кянгярли, Баш Гярвянд, Юсифджанлы Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Абдурахманлы, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.