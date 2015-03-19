Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 58 раз за сутки

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 58 раз за сутки. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакан Иджеванского района Армении обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Чайлы, Гызылоба, Гёйарх, Чилябурт Тертерского района, Шураабад, Джавахирли, Гарагашлы, Кянгярли, Сарыджаллы, Шыхлар, Юсифджанлы, Мярзили Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.