Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 56 раз за сутки

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы и минометы, нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 56 раз за сутки. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, - позиции, расположенные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чилябюрт, Гёйарх, Чайлы Тертерского района, Шураабад, Сарыджалы, Джавахирли, Ширванлы, Шихлар, Юсифджанлы, Кянгярли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашагы Вейсялли Физулинского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.