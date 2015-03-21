Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 44 раза за сутки. Об этом сообщилиReport в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Вазашен Иджеванского района Армении обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района - позиции, расположенные в селе Агдам Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Гюлюстан, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябурт Тертерского района, Джавахирли, Гарагашлы, Кянгярли, Сарыджаллы, Шыхлар, Шураабад, Юсифджанлы Агдамского района, Горадиз, Ашагы Сидахмедли, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.