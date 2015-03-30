​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 39 раз за сутки

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 39 раз за сутки. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кемерли Газахского района.

Позиции ВС Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Геранбойского района, Чилябурт, Гёйарх Тертерского района, Джавахирли, Шыхлар, Шураабад, Гарагашлы, Нямирли, Ширванлы, Юсифджанлы, Мярзили Агдамского района, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли, Горган Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.