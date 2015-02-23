​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 34 раза за сутки

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 34 раза за сутки. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Вазашен Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Мосесгех Бердского района - азербайджанские позиции, расположенные в селе Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Талыш, Тапгарагоюнлу Геранбойского района, Юсифджанлы, Сарыджаллы, Шураабад, Джавахирли, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Геранбойского и Ходжавендского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.