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    Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 34 раза за сутки

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 34 раза за сутки. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Коханаби и Мунджуглу Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Юсифджанлы, Кянгярли, Джавахирли, Сарыджаллы, Нямирли Агдамского района, Горган, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

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