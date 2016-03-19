Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 132 раза за сутки

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 132 раза за сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района Армении, обстреляли азербайджанские позиции в селе Гызылгаджили Газахского района, с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района, - позиции, расположенные в селе Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх, Ярымджа Тертерского района, Шыхлар, Юсифджанлы, Новрузлу, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Мярзили, Гарагашлы, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 132 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам врага.