​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 124 раза

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, минометы и гранатометы, нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в целом 124 раза. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского, Довех и Барекамаван Ноемберянского районов обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Кохнегышлаг Агстафинского, Гызылгаджили, Кемерли и Гаймаглы Газахского районов, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах - позиции, расположенные в селах Алибейли, Агбулаг, Агдам, Коханаби и Мунджуглу Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Гейарх, Чилябурт, Ярымджа, Чайлы Тертерского района, Юсифджанлы, Шыхлар, Джавахирли, Марзили, Шураабад, Гарагашлы, Новрузлу, Сарыджалы, Кянгярли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Вейсялли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Гёйгельского, Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.