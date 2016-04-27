​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 120 раз за сутки

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя 80 и 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы, а также артиллерийские установки, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 120 раз за сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района, Довех Ноемберянского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Гызылгаджили, Кемерли Газахского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агдам, Алибейли и Агбулаг Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Чилябурт, Ярымджа Тертерского района, Шыхлар, Баш Гярвянд, Джавахирли, Кянгярли, Новрузлу, Мярзили, Гарагашлы, Юсифджанлы, Нямирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 121 огневой удар по огневым точкам, позициям и окопам врага.