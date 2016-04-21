​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 120 раз за сутки

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 120 раз за сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района, в селе Довех Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и в селе Кемерли Газахского района, с позиций в селах Айгепар, Чинари Бердского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах и в селе Агбулаг Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Чилябурт, Ярымджа Тертерского района, Шыхлар, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Мярзили, Шураабад, Гарагашлы, Юсифджанлы, Нямирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 126 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.