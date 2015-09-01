Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 118 раз

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 118 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60 и 82-миллиметровые минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар и безымянных высотах Иджеванского района, селах Довех, Барекамаван, Воскеван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, на безымянных высотах и в селах Кямярли, Гаймаглы и Гушчу Айрым Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района - позиции, расположенные в селах Коханаби и Агбулаг Товузского района, с позиций, расположенных в селе Джил и на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Ярымджа, Гёйарх, Гызылоба Тертерского района, Юсифджанлы, Шураабад, Мярзили, Гарагашлы, Кянгярли, Намирли, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Абдуррахманлы, Ашагы Сеидахмедли, Горган Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.