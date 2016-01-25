​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 117 раз за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер, и с безымянных высот Иджеванского района обстреляли азербайджанские позиции на безымянных высотах и в селе Гызылгаджили Газахского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агдам, Алибейли, Коханаби, Агбулаг Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Ярымджа, Гёйарх, Чайлы Тертерского района, Сарыджаллы, Кянгярли, Новрузлу, Шураабад, Юсифджанлы, Немирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 119 огневых ударов по точкам, позициям и окопам врага.