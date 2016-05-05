​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 116 раз за сутки

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы и 60-мм минометы, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 116 раз за сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гызылгаджили Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селах Мунджуглу, Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Чилябурт, Гёйарх, Ярымджа Тертерского района, Шыхлар, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Шураабад, Нямирли, Гарагашлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 122 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам врага.