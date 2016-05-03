​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 116 раз за сутки

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 116 раз за сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Гызылгаджили Газахского района, с позиций, расположенных в селах Чинари и Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агдам, Алибейли, Агбулаг Товузского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Шыхлар, Баш Гярвянд, Кянгярли, Новрузлу, Мярзили, Гарагашлы, Юсифджанлы, Сарыджалы, Нямирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 118 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.