​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 115 раз за сутки

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 115 раз за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

По информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кохне Гышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селе Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлюстан, Талыш Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх, Гызылоба Тертерского района, Новрузлу, Сарыджаллы, Кянгярли, Юсифджанлы, Шыхлар, Шураабад, Мярзили, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Абдуррахманлы, Ашагы Вейсялли, Ашагы Сеидахмедлы, Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 164 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.