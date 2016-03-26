​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 113 раз за сутки

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя 60-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 113 раз за сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Довех, Воскеван Ноемберянского района, Паравакар, Беркабер Иджеванского района и на безымянных высотах, обстреляли азербайджанские позиции в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Кемерли, Гушчу Айрым, Гызылгаджили и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари и Айгепар Бердского района, - позиции, расположенные в селах Алибейли, Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх, Чайлы, Сейсулан, Ярымджа, Гызылоба Тертерского района, Шыхлар, Баш Гярвянд, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдурахманлы Физулинского района,Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 114 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.