​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 112 раз за сутки

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя 60-мм минометы, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 112 раз за сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селах Беркабер Иджеванского района, Воскеван и Шаваршаван Ноемберянского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Гызылгаджили, Гушчу Айрым и Ферехли Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гёйарх, Чилябурт, Ярымджа Тертерского района, Шыхлар, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Шураабад, Гарагашлы, Мярзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Горган, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Вейселли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 114 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.