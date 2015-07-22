​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 111 раз за сутки

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 60 мм, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 111 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Довех, Барекамаван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Кемерли, Гаймаглы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района - позиции, расположенные в селе Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Ярымджа, Гёйарх, Чилябурт, Чайлы Тертерского района, Шураабад, Шыхлар, Кянгярли, Джавахирли, Сарыджалы, Юсифджанлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района,Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.