Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 108 раз за сутки

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 60 мм, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 108 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Барекамаван, Шавашаван Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района и на безымянных высотах, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и в селах Гаймаглы, Фарахлы, Гызылгаджили Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш Горанбойского района, Чилябурт, Гызылоба, Ярымджа, Гёйарх,Чайлы Тертерского района, Шыхлар, Гарагашлы, Сарыджалы, Новрузлу, Кянгярли, Юсифджанлы, Джавахирли, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдурахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.