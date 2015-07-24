Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 105 раз за сутки

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 105 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Беркабер Иджеванского района, Довех, Шаваршаван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Гызылгаджили, Фарахли и Кемерли Газахского района, с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района - позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябурт, Гызылоба, Ярымджа, Гёйарх Тертерского района, Шыхлар, Баш Гярвянд, Ширванлы, Гарагашлы, Сарыджалы, Джавахирли, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдурахманлы Физулинского района,Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.