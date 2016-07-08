​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 18 раз за сутки

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 18 раз за сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Беркабер Иджеванского района, Довех, Барекамаван и Воскепар Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджили и Кемерли Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана с позиций вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского и Физулинского районов.