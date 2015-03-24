Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 52 раза за сутки

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, использовав минометы и крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня 52 раза за сутки. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что армянские вооруженные подразделения с позиций на безымянных высотах на территории Иджеванского и Красносельского районов Армении обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах на территории Газахского и Гедабекского районов.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных вблизи села Гюлюстан Геранбойского района, сел Чайлы, Чилябюрт Тертерского района, агдамских сел Джавахирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Шихлар, Шураабад, Юсифджанлы, Намирли, села Куропаткино Ходжавендского района, сел Горадиз, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.