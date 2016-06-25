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    ​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 9 раз за сутки

    Обстреляны 4 района Азербайджана

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 9 раз за сутки.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гызылгаджили Газахского района.

    Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана с позиций вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Мярзили, Юсифджанлы Агдамского района, Горадиз Физулинского района.

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