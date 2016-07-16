​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 7 раз за сутки

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 7 раз за сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гаймаглы Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана с позиций вблизи села Сарыджалы Агдамского района, а также с безымянных высот и села Ашагы Сеидахмедли Физулинского района.