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    ​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 7 раз за сутки

    Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана с безымянных высот Физулинского района

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 7 раз за сутки.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гаймаглы Газахского района.

    Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана с позиций вблизи села Сарыджалы Агдамского района, а также с безымянных высот и села Ашагы Сеидахмедли Физулинского района.

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