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    Армянские вооруженные подразделения 9 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

    Позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 9 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябурт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского района.

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