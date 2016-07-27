Армянские вооруженные подразделения 9 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 9 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Бердаван Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кямярли Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селе Коханаби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Баш Гарвенд Агдамского района, Мехдили Джабраильского района, а также на безымянных высотах Горанбойского района.