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    Армянские вооруженные подразделения 9 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

    Позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных на некоторых безымянных высотах

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 9 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Бердаван Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кямярли Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селе Коханаби Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Баш Гарвенд Агдамского района, Мехдили Джабраильского района, а также на безымянных высотах Горанбойского района.

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