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    Армянские вооруженные подразделения 9 раз нарушили режим прекращения огня

    Также были подвергнуты обстрелу позиции ВС Азербайджана в трех районах

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 9 раз нарушили режим прекращения огня.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберяньского района, селах Воскеван, Возашен Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Бала Джафарли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района.

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