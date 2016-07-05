Армянские вооруженные подразделения 9 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберяньского района, селах Воскеван, Возашен Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Бала Джафарли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района.