Армянские вооруженные подразделения 9 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 9 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Горанбойского района.

Позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Джабраильского и Физулинского районов.