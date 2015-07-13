Армянские вооруженные подразделения 86 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 86 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции наших войск в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, на безымянных высотах и в селах Фарахли, Кемерли Газахского района с территории сел Паравакар Иджеванского района, Барекамаван, Шаваршан, Доверх Ноемберянского района, позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе с позиций на безымянных высотах в Красносельском районе Армении.

Армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Тапгарагоюнлу, Талыш Горанбойского района, Чилябюрт, Гызылоба, Чайлы Тертерского района, Шихлар, Гарагашлы, Джавахирли, Кенгерли, Марзили, Сарыджалы, Юсифджанлы, Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.