​Армянские вооруженные подразделения 85 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 85 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции наших войск в селе Гызылгаджили Газахского района с территории села Беркабер Армянской республики, позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе с позиций на безымянных высотах в Красносельском районе Армении.

Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Гюлистан Горанбойского района, Гейарх Тертерского района, Шураабад, Шихлар, Ширванлы, Гарагашлы, Марзили, Сарыджалы, Юсифджанлы, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашаги Сейидахмедли, Горган Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших Вооруженных сил огневые точки врага подавлены.