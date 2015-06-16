​Армянские вооруженные подразделения 82 раза нарушили режим прекращения огня

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 82 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции наших войск на безымянных высотах в Газахском районе с территории села Вазашен Иджеванского района, в селах, Агдам, Коханеби и Алибейли Товузского района с территории сел Чинари, Мосесгех и Айгепар Бердского района, позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе с позиций на безымянных высотах в Красносельском районе Армении.

Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Талыш, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Ярымджа, Чилябюрт, Гейарх Тертерского района, Шураабад, Гарагашлы, Юсифджанлы Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.