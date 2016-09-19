Армянские вооруженные подразделения 8 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Вазашен Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Бала Джафарли Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Бердского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Товузского района.

Позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябурт Тертерского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского района.