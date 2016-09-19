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    Армянские вооруженные подразделения 8 раз нарушили режим прекращения огня

    Позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных на безымянных высотах Горанбойского района

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 8 раз нарушили режим прекращения огня.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Вазашен Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Бала Джафарли Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Бердского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Товузского района.

    Позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябурт Тертерского района,  а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского района.

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