Армянские вооруженные подразделения 8 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Юсифджанлы Агдамского района, Горадиз, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского района, а также на безымянных высотах Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.