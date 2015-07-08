​Армянские вооруженные подразделения 76 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 76 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции наших войск в селе Гаймаглы Газахского района с территории села Барекамаван Ноемберянского района, позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе с позиций на безымянных высотах в Красносельском районе Армении.

Армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Гюлистан, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябюрт, Гейарх Тертерского района, Шихлар, Шураабад, Сарыджалы, Юсифджанлы, Джавахирли, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Огневые точки врага подавлены ответным огнем наших вооруженных сил.