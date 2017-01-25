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    Армянские вооруженные подразделения 7 раз нарушили режим прекращения огня

    Позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций на безымянных высотах на территории Горанбойского и Ходжавендского районов

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 7 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Азатамут, на безымянных высотах Иджеванского района, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные в селе Гаравелилер Гедабекского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированного села Джавахирли Агдамского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского и Ходжавендского районов.

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