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    Армянские вооруженные подразделения 43 раз нарушили режим прекращения огня

    Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя 60 миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 43 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, расположенные на безымянных высотах на территории Газахского, Товузского и Гедабекского районов.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Геярх, Чилябюрт Тертерского района, Джевахирли, Шураабад, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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