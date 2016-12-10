Армянские вооруженные подразделения 43 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя 60 миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 43 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, расположенные на безымянных высотах на территории Газахского, Товузского и Гедабекского районов.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Геярх, Чилябюрт Тертерского района, Джевахирли, Шураабад, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.