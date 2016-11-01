 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Армянские вооруженные подразделения 39 раз нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы

    Были обстреляны позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Газахского района

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 39 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    С позиций, расположенных в селе Вазашен Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные на безымянных высотах на территории Газахского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Намирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган и Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Физулинского и Джабраильского районов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi