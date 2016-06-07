Армянские вооруженные подразделения 32 раза нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 32 раза нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Сарыджалы, Юсифджанлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского района, а также на безымянных высотах Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.