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    Армянские вооруженные подразделения 32 раза нарушили режим прекращения огня

    Позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу с некоторых возвышенностей

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 32 раза нарушили режим прекращения огня.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах, в селе Мосесгех Бердского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Агдам Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Гёйарх Тертерского района, Джавахирли, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Горган, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского района, а также на безымянных высотах Горанбойского, Физулинского и Джабраильского районов.

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