Армянские вооруженные подразделения 32 раза нарушили режим прекращения огня

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 32 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах, в селе Мосесгех Бердского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Агдам Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Гёйарх Тертерского района, Джавахирли, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Горган, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского района, а также на безымянных высотах Горанбойского, Физулинского и Джабраильского районов.