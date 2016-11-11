Армянские вооруженные подразделения 27 раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя 60 и 82 мм минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 27 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Айгепар, Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селе Гызылгаджилы и на безымянных высотах Газахского района, в селе Алибейли и на безымянных высотах Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы, Баш Гарвенд Агдамского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.