Армянские вооруженные подразделения 27 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 27 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района и на безымянных высотах Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Горган Физулинского района, а также на безымянных высотах Горанбойского, Физулинского и Джабраильского районов.