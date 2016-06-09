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    Армянские вооруженные подразделения 27 раз нарушили режим прекращения огня

    Позиции ВС Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций на безымянных высотах Горанбойского, Физулинского и Джабраильского районов

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 27 раз нарушили режим прекращения огня.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района и на безымянных высотах Газахского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Горган Физулинского района, а также на безымянных высотах Горанбойского, Физулинского и Джабраильского районов.

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