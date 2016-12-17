Армянские вооруженные подразделения 26 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 26 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в селе Кёхнегышлаг Акстафинского района и в селе Коханаби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Джавахирли, Мярзили, Юсифджанлы, Баш Гарвенд, Чыраглы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.