Армянские вооруженные подразделения 25 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 25 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Гарвенд, Мярзили, Намирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Ашагы Вейсалли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Физулинского и Джабраильского районов.