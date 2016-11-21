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    Армянские вооруженные подразделения 25 раз нарушили режим прекращения огня

    Позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 25 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Гарвенд, Мярзили, Намирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Ашагы Вейсалли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Физулинского и Джабраильского районов.

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