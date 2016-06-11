Армянские вооруженные подразделения 25 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 25 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, позиции Вооруженных сил Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чайлы Тертерского района, Гараханбейли, Горадиз, Горган, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского района, а также на безымянных высотах Ходжавендского района.