Армянские вооруженные подразделения 25 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

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Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 25 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского и Ноемберянского районов, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селах Бала Джафарли и Кямярли Газахского района, с позиций, расположенных в селах Айгедзор, Чинари Бердского района Армении, - позиции, расположенные в селах Алибейли, Агдам и Коханаби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.