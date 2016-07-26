Армянские вооруженные подразделения 20 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 20 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также на безымянных высотах Гёйгёльского, Горанбойского и Физулинского районов.